«الداخلية»: ضبط 304 قضايا مخدرات في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

القبض على 323 تاجر مخدرات

وخلال الحملات تم ضبط 304 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 323 متهمًا ضُبط خلالها 170 كيلو حشيش وهيروين وأستروكس، وضبط 14 قطعة سلاح ناري بحوزة 116 متهما وتنفيذ 70706 أحكام قضائى متنوع بينها 278 حكم جناية و22515 حكم حبس جزئي و3898 حكم حبس مستأنف و34538 حكم غرامة و9477 مخالفة.

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (40) متهمًا وضبط 18 متهما بممارسة أعمال البلطجة

236 دراجة مخالفة

كما تم خلال الحملات فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة وتم ضبط 236 دراجة نارية مخالفة وضبط 22117 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 59 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.