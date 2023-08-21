ضبط ‏102 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 102591 مخالفة مرورية متنوعة.

34 ألف مخالفة تجاوز سرعة

وجرى خلال الحملات ضبط المخالفات التالية 34239 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و7383 مخالفة السير بدون تراخيص و4 مخالفات دراجات نارية و16 مخالفة موقف عشوائي و9653 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول خلال القيادة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.