ضبط 1.5 مليون جنيه بحوزة تاجر عملة في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بالفيوم.

وذكرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

عملات تجاوزت 1.5 مليون جنيه وماكينة عد أموال

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية «عملات محلية تجاوزت الـ1,5 مليون جنيه – عملات أجنبية- ماكينة عد نقود».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، واتخاذ الإجراءات القانونية.