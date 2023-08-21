اكتشاف عقار جديد لعلاج سرطان الأمعاء دون تدخل جراحي.. نجاح التجربة على مريض

السرطان من الأمراض الأكثر خطورة، وأحيانا يحتاج علاجه إلى أخد جرعات كيماوية من أجل محاصرة الورم والحد من انتشاره في باقي أجزاء الجسم، وبسب انتشاره خلال العقود الماضية، لم تتوقف الأبحاث والدراسات في مختلف دول العالم للتوصل لعلاج نهائي له، وكان آخرها تجربة على عقار جديد يمكنه القضاء على السرطان، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

التجارب، التي أجراها عدد من الخبراء الأمريكيين، توصلت إلى دواء جديد للعلاج المناعي، وهو يجنب بعض مرضى سرطان الأمعاء الخضوع لتدخل جراحي، إذ يعمل العقار الجديد، على تدمير الخلايا السرطانية في الجزء السفلي من الأمعاء، دون حاجة للخضوع لعمليات الجراحية.

عقار جديد لعلاج السرطان

وجمعت التجربة التي أجراها الأطباء على مرضى سرطان الأمعاء، ما يقرب من 42 مريضا في 5 مستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم علاج أحد المرضى الذي يدعى «بول كوسيك»، بالعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي وdurvalumab، على شكل جرعات شهرية لمدة 12 أسبوعا.

وكشف البروفيسور مارك سوندرز، استشاري الأورام السريرية في مستشفى كريستي، بمدينة مانشستر الإنجليزية، الذي يدير التجربة، عن أن هناك عدد كبير من مرضى سرطان الأمعاء، الذين لا يحتاجون الآن إلى الجراحة وهذا العقار يساعدهم على ذلك.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتوصل فيها الدراسات إلى عقار يساعد في علاج مرض السرطان، إذ إنه في العام الماضي وجدت دراسة أمريكية أجريت على 14 مريضا، وكشفت أن العقار ساعد عل تدمير أورام المستقيم لدى جميع المرضى المصابين بنوع معين من السرطان، منها أنواع سرطان الرئة، وقد ثبت أنه فعال في سرطان بطانة الرحم والمعدة.

علامات سرطان الأمعاء

وهناك العديد من الأعراض، التي تدل على إصابة الشخص بسرطان الأمعاء، ومنها وجود براز رخو، وسيلان، وأحيانًا ألم في البطن، وفقدان الوزن والانتفاخ ونزيف في فتحة الشرج بحسب موقع «express».