بعد أمريكا.. المملكة المتحدة تعلن إصابة جديدة بمتحور كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المملكة المتحدة، اكتشاف «بي أيه 2.86» المتحور الجديد من فيروس كورونا في البلاد، وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، تتبع السلطات الصحية، سلالة جديدة لفيروس كورونا، وقالت مراكز السيطرة على الأمراض «سي دي سي»، في تغريدة عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن «بي أيه 2.86» ظهرت في الولايات المتحدة والدنمارك وإسرائيل.

وأشارت وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، في بيان، عبر الموقع الإلكتروني لحكومة البلاد، إلى اكتشاف حالة واحدة فقط من «بي أيه 2.86» المتحور من فيروس كورونا في المملكة المتحدة، أمس الجمعة، لشخص ليس له سجل سفر حديث، ما يشير لوجود درجة معينة من إمكانية الاتصال المعدي داخل البلاد.

6 حالات بـ«بي أيه 2.86» في جميع أنحاء العالم

وأضافت وكالة الأمن الصحي، أن 6 حالات فقط من الإصابة بـ «بي أيه 2.86» المتحور الجديد من فيروس كورونا تم اكتشافها حتى الآن في جميع أنحاء العالم، موزعة على 4 دول، وتاعبت الوكالة قائلة، إنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«بي أيه 2.86» يحتوي على أكثر من 30 طفرة في سبايك

وأوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن «بي أيه 2.86» المتحور الجديد من فيروس كورونا يحتوي على أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك.

قالت الدكتورة ميرا تشاند، نائب مدير وكالة الأمن الصحي، إن«V-23AUG-011»، تم تصنيفه كمتحور، أمس الجمعة، على أساس الطفرة الكبيرة في الجينوم الفيروسي، مشيرة إلى أن التصنيف يسمح بمراقبة «بي أيه 2.86» من خلال عمليات المراقبة الروتينية.