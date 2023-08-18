طالب أردني يحصل على 99% في الثانوية العامة رغم معاناته من السرطان

وسط جلسات العلاج الكيماوي بآلامها وإرهاقها الجسدي والنفسي، كان أمله الوحيد تحقيق التفوق الدراسي، ليعينه على تجاوز آلام السرطان من خلال رفع الحالة النفسية له، وشاءت الأقدار أن تبتسم له بعد شهور من الحزن، إذ استطاع الطالب الأردني الحصول على مركز ترتيبي بين الأوائل، على الرغم من إصابته بمرض السرطان.

اختياره ضمن الأوائل

وذكر موقع «أخبار الأردن»، أن حمزة الحاج، عانى في الدراسة عقب إصابته بمرض السرطان، إذ أجرى عملية جراحية وجلسات كيماوية، ورغم ذلك حقق إنجازا بالحصول على 99.1% في امتحانات الثانوية العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية (التوجيهية).

تفوق وكد

وأدخل حمزة، السرور على قلب أبيه وأمه، ليحقق التفوق في الشهادة الثانوية بمجموع كبير جدا، ووصف حمزة فرحته بأنها لا توصف، خاصة أنه لم يحصل على دروس خصوصية أو يذهب إلى مراكز تعليمية، ولكنه ركز على المنصات التعليمية المختلفة ونماذج أسئلة السنوات السابقة.

صدمة للأهل ولكن نهاية سعيدة

وفوجئ حمزة في بداية الترم الثاني بإصابته بمرض السرطان وسط صدمة من الأهل واضطر للحصول على العلاج الكيمياوي وسط جلسات متكررة يعاني بعدها من الدوران والغثيان والإرهاق، ورغم ذلك كان يوفر لنفسه وقتا للمذاكرة، مؤكدا أن نجاحه هو توفيق من الله له، لافتا إلى أنه لم يحدد حتى الآن المجال الدراسي الذي سيتخصص فيه مبينا أنه يجب دراسة الرياضة لكن حتى الآن لم يختار.