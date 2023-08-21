موعد مباراة نيمار الأولى مع الهلال بالدوري السعودي.. بعد تعافيه من الإصابة

صدمة كبيرة أصابت جماهير الهلال السعودي والجماهير العربية بوصول نجم الكرة العالمي نيمار جونيور مصابا للدورى السعودي، بعد أيام قليلة من توقيعه لـ«الزعيم»، وهو ما أكده مدرب الهلال البرتغالي جوروجي جيسوس، الذي صرح بأن النجم البرازيلي لن يشترك بالتدريبات مع زملائه بسبب الإصابة قائلًا: «وصل نيمار مصابًا ولديه مشكلة عضلية صغيرة».

موعد عودة نيمار للمشاركة مع الهلال

وأضاف مدرب الهلال أنه لم يحدد موعد عودة اللاعب للمشاركة مع الهلال بعد، بحسب الموقع الرياضي الهندي سبورتس مانور، كونه لا يعرف بالضبط متى سيكون نيمار جاهزا للتدريب بشكل طبيعي، مشددًا على أنه لا ينبغي عودته للمنتخب البرازيلي والسفر إليهم باعتباره في مرحلة إعادة تأهيل الآن.

الفريق الطبي بنادي الهلال السعودي يتوقع تعافي نيمار، البالغ 31 عامًا، خلال فترة التوقف الدولي، لذلك سيشارك في مواجهة الرياض يوم 15 سبتمبر المقبل، فاللاعب لم يلعب أي مباراة للأندية منذ مشاركته بمباراة سان جيرمان التي حقق بها الفوز بنتيجة 4 – 3 على فريق ليل بالدوري الفرنسي، وفقًا للموقع الهندي.

نيمار ينضم إلى الهلال السعودي

ويذكر أن نيمار انضم إلى الهلال السعودي في عقد ضخم يمنحه 400 مليون دولار خلال عامين، وكان قد حقق خلال الفترة التي قضاها في العاصمة باريس العديد من النجاحات أبرزها أنه سجل 118 هدفًا باسمه في 173 مباراة.