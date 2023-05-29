محمد رمضان يلتقي نيمار في فرنسا ويرقصان سويا

التقي الفنان محمد رمضان، بلاعب كورة القدم نيمار، المحترف بنادي باريس سان جيرمان، وذلك بمدينة موناكو في دولة فرنسا، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

نيمار يرقص مع محمد رمضان

ونشر محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورتين رفقة نيمار، إضافة إلى فيديو يرقصان فيه سويا على أغنية «نمبر وان»، واكتفى بالتعليق عليها بإيموشن كورة قدم.

وفي سياق آخر، يواصل الفنان محمد رمضان، تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد «على الزيرو»، تمهيدًا لعرضه في موسم عيد الأضحى، إذ يشاركه في بطولته الفنانة نيللي كريم، وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

نجاح محمد رمضان في فيلم هارلي

وحقق محمد رمضان نجاحا الأيام الحالية، بفيلمه الأخير «هارلي»، الذي طرح منذ موسم عيد الفطر المبارك، والتي تدور أحداثه حول عودة هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.