تقارير تونسية تكشف عن تحرك عاجل من الهلال السعودي لضم علي معلول

كشفت تقارير تونسية، عن رغبة الهلال السعودي، في التعاقد مع علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال السعودي يفاوض علي معلول

وفقًا لما أكده موقع «فوتبول تونيزيان التونسي»: «مصدر مقرب من معلول، أكد أن الهلال السعودي عرض عليه عقد لمدة موسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، وأن النادي الأهلي، يرغب في التجديد مع معلول أولاً، ثم الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة».

وكان موقع «فووت 24»، أكد أن علي معلول قرر مغادرة الأهلي رسميا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة.

بعض إنجازات معلول مع الأهلي

وتوج معلول بـ17 لقبا مع القلعة الحمراء، أبرزها دوري أبطال أفريقيا في 3 مناسبات، إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الأفريقي في مناسبتين.