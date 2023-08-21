حكم من يصلي جالسا مع قدرته على القيام.. أمين الفتوي يوضح (فيديو)

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القيام في صلوات الفريضة، ركن من أركان الصلاة، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

كمال: لما تصلى الفروض يبقى فيه قيام

وأضاف «كمال»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الاثنين: «لازم لما تصلى الفروض يبقى فيه قيام، والنوافل تبقى براحتك، لكن لو فيه أمر صعب وتعب شديد يجوز الصلاة جالسا»، مستشهدا بحديث عمران بن حُصين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ))؛ رواه البخاري.

القيام ركن من أركان الصلاة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ القيام ركن من أركان الصلاة للقادر عليه، ومن يصلى جالسا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة، أما في السنة والنوافل «القيام بيكون أخف شوية».