حزب حماة الوطن ينظم زيارة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

نظمت أمانة محافظة الأقصر لحزب حماة الوطن، زيارة لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، في إطار احتفالات الحزب باليوم العالمي للعمل الإنساني، وضمن عمل الحزب في التواجد مع مختلف الفئات بكل مناسبة.

زيارة حماة الوطن لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

وشهدت زيارة حزب حماة الوطن لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، توزيع الهدايا على المرضى لرفع روحهم المعنوية في رحلة علاجهم.

زيارة لدور رعاية الأيتام والمسنين

ومن ناحية أخرى، نظمت أمانة محافظة السويس لحزب حماة الوطن زيارة لإحدى دور رعاية الأيتام والمسنين، فضلا عن توزيع الهدايا لإدخال البهجة والسرور في قلوب نزلاء الدور، بينما في بورسعيد أطلقت أمانة الحزب مبادرة خاصة لتنظيف الشواطئ من المواد البلاستيكية بهدف الحفاظ على البيئة من مخاطر المواد البلاستيكية وما ينتج عنها من أضرار على الصحة العامة.

وجاءت مبادرة حزب «حماة الوطن» تحت مسمى «شواطئنا بدون بلاستيك»؛ والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وشواطئ المحافظة، بينما في الإسماعيلية نظمت أمانة محافظة الإسماعيلية لحزب حماة الوطن، زيارة لإحدى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوزيع الهدايا على الأطفال من ذوي الهمم لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن واستمرارا لاحتفالات الحزب باليوم العالمي للعمل الإنساني.