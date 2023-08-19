«حماة الوطن» بمطروح: فرش مسجد الفتح بالضبعة وفتح فصل إعدادي بمدرسة ابتدائية

أعلن النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، موافقة وزارة الأوقاف على فرش مسجد الفتح بمدينة الضبعة، بناء على الطلب المقدم بطلب وجرى الموافقة على فرش المسجد ووصول الفرش إلى مخازن مدير الأوقاف بمطروح.

إضافة فصل إعدادي لمدرسة حسنبك الابتدائية

وقال أبوتمر، اليوم، إن موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على إضافة فصل إعدادي لمدرسة حسنبك الابتدائية، بناء على الطلب المقدم، نظراً لبعد المسافة بين النجوع لأقرب مدرسة وهي سيدي شبيب التي تبعد بمسافة 3 كيلومترات، بالإضافة إلى عدم وجود وسيلة مواصلات وخوفاً على حياة أبنائنا الطلبة من عبور الطريق الدولي.

الارتقاء بالمجالات الخدمية

وأضاف النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب، أننا في خدمة المواطن المطروحي بمراكز ومدن محافظة مطروح للارتقاء بكافة القطاعات والمجالات الخدمية، تنفيذاً لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

دعم مساجد محافظة مطروح

ووجه النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، في بيان، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحرصه على إعمار بيوت الله في الأرض وفرش مسجد الضبعة بدعم مساجد محافظة مطروح، كما تقدم النائب، بالتقدير، للواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه على دعم والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة والحفاظ على أبنائنا من عبور الطريق بفتح فصل إعدادي بمدرسة حسنبك الابتدائية.