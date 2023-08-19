وفد من «صحة شمال سيناء» يزور «حماة الوطن» للتنسيق لحملة شلل الأطفال

زار وفد من مديرية الصحة بشمال سيناء، برئاسة الدكتور حاسم فخر الدين، مقر حزب حماة الوطن، للتنسيق بشأن الاستعدادات لحملة شلل الأطفال التي سوف تبدأ غدا الأحد بجميع مدن ومراكز المحافظة.

قال المهندس فايق الخليلي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، لـ«الوطن»، إن الحملة سوف تبدا غدا الأحد الموافق 20­ من الشهر الحالي، وسوف تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، وأن الفئة المستهدفة من عمر يوم حتى 10سنوات.

تنسيق مع مديرية الصحة استعداد لحملة شلل الأطفال

بدوره، أكد المهندس هيثم رحمي، الأمين العام للحزب، أنه تم تشكيل فريق عالي المستوى من الحزب، بالتنسيق مع أمين التنظيم، والأمين المساعد شريف الشريف، وأيمن العكس، أمين التواصل الجماهيري، والدكتور نور الدين أحمد، أمين الصحة، وعمرو الطويل، أمين الشباب، وشيماء مشالي، أمينة الشباب، وحسناء الشريف أمينة المرأة، والتنسيق مع أمانة الإعلام، على أن يتولى الحزب مسؤولياته، تجاه الأهالي، والأطفال، وتذليل جميع العقبات أمام اللجنة الطبية، والمشاركة الفعالة لرجالات، وكوادر وأعضاء الحزب.

تنفيذ المبادرة الرئاسية

ودعا الأمين العام الجميع للمشاركة لكي تصل الحملة لجميع الفئات المستهدفة بمراكز ومدن محافظة شمال سيناء، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، وسياسة الحزب في العمل الجماهيري، وخدمة أهالي سيناء، بالتنسيق الكامل مع الوزارات المختلفة والقيادة السياسية واللجنة المركزية في الحزب بالقاهرة.