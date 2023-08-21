الاتحاد العربي للتحول الرقمي: المصريون يستخدمون أكثر من 98 مليون «موبايل»

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للتحول الرقمي، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هو المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، موضحا أن حجم اقتصاد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ينمو بمعدل 17% سنويا في مصر.

9 مليارات موبايل

أضاف الدكتور عبد الوهاب غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هذا القطاع مهم جدا، والعالم كله أصبح عالم رقمي، موضحا أن سكان العالم 8.1 مليار شخص يستخدموا نحو 9 مليارات موبايل، وهذا يدل على أن وسائل التكنولوجيا المتاحة أصبحت مهمة للغاية للجميع.

وسائل التكنولوجيا

وتابع: أن «وسائل التكنولوجيا أصبحت متاحة بشكل موسع ولم تكن موجودة قبل كده، إذ نستخدم في مصر أكثر من 98 مليون موبيل، وأكثر من 70% من السكان مشترك في وسائل التواصل الاجتماعي»، مشددا على أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وأن بدونها لا نستطيع تقديم أي شيء.

وأشار «غنيم» إلى أن الحكومة المصرية صرفت على التحول الرقمي أكثر من 100 مليار جنيه، موضحا أن الحكومة لديها الكثير من الالتزامات الأخرى من الإنفاق على الصحة والتعليم وملفات مهمة.