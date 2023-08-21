ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم القنوت في صلاة الصبح؟

دعاء القنوت في صلاة الصبح عند المالكية والشافعية

قال «كمال»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم: «القنوت في صلاة الصبح سنة عند السادة المالكية والشافعية، يعنى إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعل هذا، وبالتالي من يفعل هذا يثاب عليه».

الشافعية ودعاء القنوت

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن السادة الشافعية القنوت عندهم يكون بالجهر بالدعاء، لأن هذا سنة يثاب الإنسان عليها، لكن المالكية «الإمام والمأموم كل واحد يدعو فى سره».