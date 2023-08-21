وزير الري يلتقي مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بساروج كومارجها مدير الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركته في «الأسبوع العالمي للمياه» في ستكهولم.

دور مهم للبنك الدولي في توفير التمويل اللازم

أكد «سويلم» على الدور المهم لشركاء التنمية وخاصة البنك الدولي، في توفير التمويل اللازم، لتعزيز القدرات التقنية والبنية التحتية الأفريقية، وتوفير الحلول المبتكرة لتحديات المياه التي تواجه القارة الأفريقية، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.

إعداد دراسة متكاملة لترعة السويس

استعرض وزير الري خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمكون «الماء والغذاء»، أحد مكونات برنامج «نوفي»، التي يشارك فيها البنك الدولي، ومناقشة مقترحات تطوير مكونات البرنامج التي أعدتها الوزارة، خاصة المكون الخاص بـ«زيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ لصالح الزراعة والغذاء»، وتعزيز مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، من خلال تنفيذ أعمال تأهيل الترع بتقنيات صديقة للبيئة، وتأهيل المنشآت المائية خاصة بوابات أفمام الترع.

مناقشة موقف مكون «الماء والغذاء»

وأشار لما تقوم به الوزارة حاليا في مجال تطوير منظومة توزيع المياه في مصر، خاصة عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري، مشيرا إلى دور البنك الدولي المهم في توفير الدعم الفني لهذا التطوير، موجها التحية للبنك الدولي على دعمه الفني للوزارة في إعداد الدراسة المتكاملة لترعة السويس.