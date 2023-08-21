«الري»: اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا للموسم الصيفي القادم

عقد المهندس نادي سمير، رئيس قطاع الري، والدكتور يسري خفاجي، رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مع عدد من المزارعين المنتفعين بالمياه على ترعة الرياح والخلجان بمحافظة الإسماعيلية، وذلك لبحث شكواهم.

تأهيل وصيانة بوابات أفمام الفتحات الخاصة

وقالت الوزارة إنه تم عقد الاجتماع مع المزارعين بالمنطقة، أمس الأحد، وتم الاستماع لشكواهم وبحث أسبابها والمتمثلة في الحاجة إلى تأهيل وصيانة بوابات أفمام الفتحات الخاصة وانتظام أدوار العمالة خلال مناوبات الري، وتلاحظ خلال الزيارة وجود مساحات أراضٍ واقعة غرب مصرف شمال الإسماعيليه مرتبة على فروع ومساقي تابعة لهيئة التعمير من فروع 8، 9، 10 والتي لم تستلمها أجهزة وزارة الري، حيث لا زالت تحت ولاية هيئة التعمير وتحتاج إلى استكمال البنية التحتية وأعمال الصيانه والتطهير.

وأكدت الوزارة أنه حسما للمشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا للموسم الصيفي القادم، فقد تم التوجيه بسرعة تنفيذ عقد صيانة وتأهيل بوابات على الترع بالمنطقة، وسرعة حصر البدالات التي تحتاج إلى صيانة ووضع خطة زمنية عاجلة لإصلاحها.

إعادة تشكيل روابط المياه المشكلة على ترع الرياح والخلجان

كذلك لفتت الوزارة إلى قيام التوجيه المائي بسرعة إعادة تشكيل روابط المياه المشكلة على ترع الرياح والخلجان الثلاثة لتفعيل دور المزارعين في تحمل جزء من مسئولية الإدارة والتشغيل والصيانة طبقا للقانون.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، أن ذلك يأتي ذلك ضمن المهام والمسئوليات المكلف بها قطاع الري وقطاع تطوير الري لتوفير المياه لكافة القطاعات المستخدمة للمياه وخاصة قطاع الزراعة وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه والتعريف بأهمية الري السطحي المطور والري الحديث.