«الري»: جلسة رفيعة المستوى مع اليابان على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يوهانس كولمان مستشار رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة، على هامش مشاركته في الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية ستكهولم، وجرى استعراض الخطوات التي جرى اتخاذها عقب مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذي عقد في شهر مارس 2023.

التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28

وأشار إلى أن مصر واليابان ستنظمان جلسة رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، لمناقشة نتائج الحوار التفاعلي حول المياه والمناخ وسبل المضي قدما في هذا الشأن.

وأوضح أنه جرى مناقشة الإعداد للقمة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة والمقرر عقدها فى سبتمبر 2023، والمناقشات المتوقعة خلال القمة عن ملف المياه وتحقيق أهدف التنمية المستدامة.

التنسيق بين مصر والإمارات للاستمرار فى وضع ملف المياه

كما جرى التباحث حول الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المناخ القادم COP28، حيث أشار الدكتور سويلم للتنسيق الجاري بين مصر والامارات فى هذا الشأن للإستمرار فى وضع ملف المياه على رأس أجندة المناخ العالمية، حيث ستشارك مصر فى جلسة مغلقة خلال الإسبوع العالمى للمياه في ستوكهولم للتحضير لمؤتمر COP28.

مواصلة البناء على ما تحقق خلال مؤتمر COP27

وأوضح سويلم أن مصر تعمل حاليا بالتنسيق مع اليابان والمملكة المتحدة على تقديم تقرير لأمانة إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمواصلة البناء على إنجازات ملف المياه، والتي تحققت خلال مؤتمر COP27 للاستمرار في دمج قضايا المياه في مناقشات المناخ العالمية.