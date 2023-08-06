رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أم النور.. ملكة القلوب والشفيعة المؤتمنة (ملف خاص)

نالت التكريم بجميع الأديان والطوائف.. بدء صوم العذراء لمدة 15 يوما

كتب:

 مريم شريف
09:36 م | الأحد 06 أغسطس 2023
العذراء

العذراء

نالت العذراء مريم التعظيم والتكريم فى جميع الأديان والطوائف، واحتفت بها الكنيسة وخصصت 15 يوماً فى حبها ومدحها والتأمل بحياتها وشخصيتها، إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، ببدء «صوم العذراء»، ذلك الصوم المقدس حباً فيمن ملكت قلوب الأقباط على اختلاف طوائفهم، وطوّبتها جميع الأجيال عبر الزمان، فهى والدة المسيح، الشفيعة، المؤتمنة، التى جاءت إلى أرض مصر فباركتها هى ووليدها تاركة فى وديانها وبراريها بصمات لا يمحوها الزمان.

يتميز صوم العذراء بعادات تجعله مختلفاً عن باقى الأصوام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ يندر من يستطيع ألا يأخذ بركة صوم العفيفة، بل ويتجه البعض إلى التقشف والزهد خلال هذه الفترة، حتى إن منهم مَن يمتنع عن تناول الأسماك فى صوم العذراء، على الرغم من أنه صوم من الدرجة الثانية يسمح فيه بأكل الأسماك، كما ينذر الآخرون صوماً لمدة 15 يوماً ويكتفون فيه بالماء والملح دون الزيت، حباً فى مَن ولدت المسيح وكانت مثالاً فى الطاعة.

«أمدح فى البتول.. وأشرح عنها وأقول»، يردد الأقباط مدائح العذراء فى الكنائس والأديرة طوال فترة الصوم، وتُقام الموالد التى يُقبل عليها الآلاف من المسلمين والمسيحيين، وترتفع فيها زغاريد النساء والمدائح فى أجواء من الفرحة والبهجة، فيما يُعرف بأيام «أم النور»، فيما تنظم الكنائس قداسات ونهضات روحية، تتخللها عظات وكورالات الترنيم للعذراء، وسط أجواء روحانية يمتزج فيها الإيمان بالفلكلور الشعبى، الذى جعل من هذا الصوم طقساً متفرداً يتميز حتى فى أكلاته التى يقبل عليها الأقباط، ومنها «الشلولو» و«الدقة».

اقرأ المزيد:

«نحات المنيا» يبدع في أحدث تمثال لـ العذراء مريم: «عملته بإحساسي وروحي»

محافظ قنا ومطران دشنا يفتتحان كنيسة العذراء مريم بقرية فاو بحري (صور)

وفد جامعة طيبة التكنولوجية يقدم التهنئة بعيد الميلاد بكاتدرائية العذراء مريم

إعلامية قناة CTV تشيد بعدد «العذراء مريم»: «استثنائي».. (فيديو)

كاتدرائية العذراء مريم: مشاركة المسلمين في احتفالاتنا يؤكد أننا وطن واحد

إشادات واسعة بملف «العذراء مريم»: الوطن حريصة على الترابط بين الشعب

راعي كنيسة مار جرجس بكفر الشيخ يشيد بعدد «الوطن» عن مريم العذراء: تاريخي

برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز» يبرز ملف «الوطن» عن السيدة مريم العذراء

إشادة قبطية بعدد «الوطن» عن العذراء مريم.. يرسخ قيم المحبة

القرموطي يثني على ملف العذراء مريم بجريدة الوطن: تشارك المصريين في الأعياد
بقلم  مريم شريف