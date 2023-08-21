الباعة يفترشون الطرقات.. حمص وحلاوة لفرحة الأطفال والساندوتش بجنيه

مغارة فى حضن الجبل ترتفع نحو 100 متر عن مستوى أقرب أرض زراعية لها، تتعلق بها قلوب الملايين التى جاءت لزيارتها فى الوقت نفسه من كل عام للتبرك منها، تزامناً مع صوم العذراء، فالمغارة فى درنكة بأسيوط هى المكان الذى أقامت فيه العائلة المقدّسة خلال زيارتها إلى مصر.

«الكريب» سعره عشرة جنيهات فقط.. والشاى والينسون وزجاجات المياه بجنيهين

عندما تصل إلى سور الدير تجد حراسة أمنية مكثفة لحماية الزوار، ومداخل مخصّصة لدخول النساء وأخرى للرجال، وهناك تفتيش ذاتى عدة مرات من قِبل كشافة الدير ويأخذون الأدوات التى قد تسبّب خطراً مثل السكاكين وغيرها من الأدوات التى قد يحضرها بعض الزوار الذين يمكثون عدة أيام، ففى الدير لن تحتاج إلى استخدامها أبداً، نظراً لانتشار الباعة وتوفير الطعام والشراب بجودة عالية وبأسعار رخيصة، فأى «ساندوتش» فول أو طعمية أو بابا غنوج أو البطاطس سعره جنيه واحد، و«الكريب» سعره عشرة جنيهات فقط، أما المشاريب مثل الشاى والينسون وزجاجات المياه فسعرها جنيهان فقط.

بعد عبور البوابات تجد سيارات ميكروباص وأوتوبيسات وسيارات ملاكى مصطفة لتحمل الركاب وتصعد بهم إلى الجبل «مجاناً»، وهذا خدمة للزوار الذين يأتون عائلات كاملة، ثم تصل بهم بالقرب من البوابة الثانية للدير، والتى تحتضن عدة مزارات واستراحات.

وقالت مريم فرح، إحدى زائرات الدير: «هذه أول مرة أحضر إلى الدير، كنت قبلاً أذهب إلى دير جبل الطير، نظراً لأننى من محافظة المنيا، ولكن هذه المرة حضرت مع زوجى وابنى إلى هنا واستمتعت بالزيارة كثيراً وسآتى كل عام». ما إن تدخل البوابة حتى تجد إلى يمينك المكتبة، ثم يليها مزار للأنبا ميخائيل، المطران السابق المسئول عن الدير قبل الأنبا يوأنس، ويضم ملابسه وعصاه والصليب الذى كان يحمله وفى منتصفه يوجد قبره.

بجوار مزار الأنبا ميخائيل توجد المغارة التى عاشت فيها العائلة المقدّسة، والتى تم وضع الكثير من الكراسى والأضواء لإنارتها وراحة الزوار، بدلاً من استخدام الشموع فى سنوات سابقة، ويأتى إليها الزوار طلباً للبركة من المكان الذى عاش فيه المسيح، طفلاً، والسيدة العذراء ويوسف النجار.

عندما تخرج من المغارة تجد أمامك مباشرة كنيسة حديثة يدخلها الزوار للصلاة، وإلى جوارها هناك استراحة و«الكرسى بخمسة جنيه» وتستطيع الأسرة أن تحجز «ترابيزة» كاملة وتجلس بها عدة ساعات للراحة، ويتناولوا الطعام والشراب سواء الموجود بأسعار رمزية أو ذلك الذى يحضرونه معهم، ومن لا يستطيع دفع هذه القيمة يمكنه الجلوس فى أماكن أخرى فى الدير، وأيضاً الحصول على الطعام والشراب بالأسعار نفسها.

أما سامح عطا، أحد الزوار فيقول: منذ طفولتى آتى إلى الدير ولكن منذ عدة سنوات لم أحضر، نظراً لانشغالى، ولكننى حضرت هذا العام وأرى الكثير من التطوير، مثل السيارات المجانية وبعض المبانى، وتمثال العذراء الجديد، الذى يعتبر أكبر تمثال لها فى مصر، ولم أشهد هذا من قبل».

بعد الانتهاء من هذه الزيارة فى الغالب يتوجه الزوار إلى دير العذراء للفرنسيسكان والموجود أسفل الجبل، وتوجد به عدة مزارات وخدمات، وما بين هذا وذاك يوجد الكثير من الباعة الذين ينتشرون فى الشوارع الرئيسية والفرعية ويبيعون الحلويات والحمص والخروب والألعاب والصور والزينة وحتى الملوحة والفسيخ ستجد لها رواجاً كبيراً هناك، بالإضافة لمن يعملون فى «دق الصلبان» بالوشم والذين ينتشرون بكثرة إلى جانب أسوار الديرين ويبيعون لزوار «المولد».

وأشار «أبانوب»، أحد الزوار، إلى أنه فى كل عام يشترى هدايا وتذكارات لأحبائه، إما من المكتبات مثل الصور والزيت كـ«بركة» لهم من هذا المكان المقدس، أو «حمص وحلويات» لفرحة أطفالهم، لأنهم لم يتمكنوا من الزيارة هذا العام.