بالتزامن مع عيد الفطر.. «القومي للتغذية» ينشر فوائد الحمص والحلبة المنبتة
كتب:
محمد عيسى
05:19 ص | الأحد 23 أبريل 2023
حمص الشام _ ارشيفية
نشرت وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، منشوراً عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» يحتوي على الفوائد الصحية للحلبة المنبتة وحمص الشام ، والتي ينتشر تناولها في عيد الفطر، ونرصد لكم في السطور التالية فوائدها وفقاً للمعهد.
فوائد الحلبة المنبتة
- على عكس الحلبة الجافة فالحلبة المنبتة تساعد على تقليل الشهية للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.
- تساعد تناول الحلبة المنبتة على تنظيم معدلات السكر بالدم لمرضى السكري.
- تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يحمي من هشاشة العظام.
- تقلل التوتر وتساعد على النوم دون أرق.
- تساعد على تحسين الشعر وقوته وتقلل من تساقطه.
- تساعد تناول الحلبة المنبتة على تنظيم معدلات السكر بالدم لمرضى السكري.
فوائد حمص الشام
- يحتوي الحمص على فيتامينات الحديد والفولات والفوسفور وفيتامين ب.
- مفيد لصحة القلب وضغط الدم إذ يحتوي الحمص على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ب والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم التي تدعم صحة القلب.
- خيارًا ممتازا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيًا لاحتوائه على البروتينات النباتية.
- ينظم عملية الهضم ويمنع الإمساك بفضل احتوائه على الألياف.
- بفضل احتوائه على الكالسيوم يساعد على تقوية العظام.
- يحسن الحالة المزاجية وتساعد الألياف الموجودة به على تنظيم السكر بالدم.