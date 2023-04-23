بالتزامن مع عيد الفطر.. «القومي للتغذية» ينشر فوائد الحمص والحلبة المنبتة

نشرت وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، منشوراً عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» يحتوي على الفوائد الصحية للحلبة المنبتة وحمص الشام ، والتي ينتشر تناولها في عيد الفطر، ونرصد لكم في السطور التالية فوائدها وفقاً للمعهد.

فوائد الحلبة المنبتة

- على عكس الحلبة الجافة فالحلبة المنبتة تساعد على تقليل الشهية للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.

- تساعد تناول الحلبة المنبتة على تنظيم معدلات السكر بالدم لمرضى السكري.

- تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يحمي من هشاشة العظام.

- تقلل التوتر وتساعد على النوم دون أرق.

- تساعد على تحسين الشعر وقوته وتقلل من تساقطه.

- تساعد تناول الحلبة المنبتة على تنظيم معدلات السكر بالدم لمرضى السكري.

فوائد حمص الشام

- يحتوي الحمص على فيتامينات الحديد والفولات والفوسفور وفيتامين ب.

- مفيد لصحة القلب وضغط الدم إذ يحتوي الحمص على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ب والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم التي تدعم صحة القلب.

- خيارًا ممتازا للأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيًا لاحتوائه على البروتينات النباتية.

- ينظم عملية الهضم ويمنع الإمساك بفضل احتوائه على الألياف.

- بفضل احتوائه على الكالسيوم يساعد على تقوية العظام.

- يحسن الحالة المزاجية وتساعد الألياف الموجودة به على تنظيم السكر بالدم.