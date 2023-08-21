صابرين: إقامة مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين ذكاء من المتحدة

أكدت الفنانة صابرين، أن الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما كانت فوق التوقعات كلها، وقدمت بشكل محترم ونتج عن ذلك استمرار دورته الثانية في العلمين.

صابرين: لم أحضر مهرجان الدراما هذا العام

وقالت صابرين لـ«الوطن»: «نظرا لشغلي هذا العام للأسف لم أحضر الفعاليات لكن متابعه مع يحيى الفخراني وأشرف زكي، وسيتم فتح المهرجان لموسم رمضان وخارج رمضان لأن دورة العام الماضي من المهرجان كانت رمضان فقط، أما هذا العام أعتبره عرسا فنيا واحتفالية النجوم مع بعضها، والعلمين منطقة جديدة عليها أضواء عالميا وليس عربيا فقط، فهو مكان يقام به كل يوم مهرجان وحفلة وتجمع أجانب وعرب ومصريين وهذا يعطي للمهرجان مكانة أعلى».

صابرين: مهرجان الدراما عرس عيد الفن

وأضافت صابرين: «مهرجان الدراما عرس عيد الفن وبدأنا بالدراما المصرية، وإن شاء الله ستكون العربية مثلما قال الدكتور يحيى الفخراني سيكون مهرجان العالم العربي وسيكون عرس كبير في مصر صاحبة الريادة في الفن».

واختتمت: «المتحدة تمتاز بالذكاء الشديد لاختيار مدينة العلمين لأنها محط أنظار العالم وكان جميل أن نكون مع المهرجانات التي تقام، وشهر أغسطس حافل بالمهرجانات ويا رب يكون المهرجان كل عام في محافظة مختلفة فمصر لديها أجمل مدن في العالم».