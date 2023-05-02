صابرين تنعى مصطفى درويش: كنت أنصحه بالزواج فيقول لي «أنا ماشي بدري»

نعت الفنانة صابرين، الفنان مصطفى درويش الذي وافته المنية في ظهر أمس الإثنين، موضحة: «أعرف مصطفى قبل أن يتجه إلى التمثيل، كان يعمل في إحدى شركات الاتصالات، والتقيته كنت أرغب في تغيير رقمي، واستقبلني بشكل رائع، وكان ذلك في الفرع القريب من مسرح البالون».

كان ابن بلد وجدع جدا

وأضافت «صابرين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc: «كان ابن بلد وجدع جدا، وقالي أنا نفسي أمثل، دي أمنية حياتي أمثل، وعدت الأيام؟، وعملنا سويا في مسلسل كله بالحب، وبعد كده شفت له حاجة في مهرجان وقلت له أنت ممثل شاطر».

كانت تنصحه بالزواج

وتابعت الفنانة: «كنت أنصحه بالزواج، وأنا أعرف شقيقه العقيد هاني درويش، وكان يرد مصطفى عليّ دائما بقوله تفتكري هعيش لحد ما أربي العيال، أنا ماشي بدري، تعجبت كثيرا منه، وهذه الكلمة سمعتها منه كثيرا، وعندما علمت بوفاته تساءلت عما إذا كان يعرف بما سيحدث له، استعدت كل المواقف بيننا، أتمنى أن يسكنه الله فسيح جناته».