صابرين لقناة القاهرة الإخبارية: مصر أول من أنتجت الأفلام في المنطقة وهي دائما الحدث

قالت الفنانة صابرين، إن الدراما في مصر بدأت من خلال الكلمة أي الموضوع، وكان دائما ما يخرج العمل من حواري وشوارع وبيوت مصر، و«جميعا كنا شبه بعض وأوجاعنا ومشاكلنا واحدة، ومصداقية الأحداث لأنك تكونين مؤمنة بها ومرت هذه الظروف على الأقارب والجيران».

الدراما والمصداقية

وأضافت خلال استضافتها بأول حلقة من برنامج «هوليود الشرق» الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «كان فيه دفا، وأتذكر في ليالي الحلمية ورأفت الهجان، كانت الحلقات تتكلم عن المعدت والشخصية المصرية بكل شرائحها، وكان الرائع أسامة أنور عكاشة ومحسن زايد ومحمد جلال عبدالقوي، أعمالهم من نسيج مجتمع يحمل آلام وآمال».

كل مشهد يبدأ بألم وينتهي بأمل

وتابعت: «كان دائما كل مشهد يبدأ بالم وينتهي بأمل، وكان الكاتب من نفس الحارة والممثل من نفس المنطقة، وكان الجميع يشعر بالأمل والألم، فعندما حققنا ذلك كان كل الوطن العربي بالنسبة له كانت مصر بدرامتها هي الحدث، وهي أول من أنتج الأفلام في الشرق الأسوط والمنطقة المحيطة بنا، وبالتالي أعمالنا وروادنا ومخرجينا هم الأساس».