لو غاوي رياضة.. اعرف الوظائف المتاحة لخريجي كلية التربية الرياضية

تعد كلية التربية الرياضية، من الكليات التي يحلم بها عدد كبير من الناجحين في الثانوية العامة، لاسيما من لديهم استعدادات رياضية، وقد يكون الطالب حاصلا على مجموع كبير في الثانوية العامة، لكنه يفضل كلية التربية الرياضية.

وفيما يلي نعرض الفرص المتاحة لخريجي كلية التربية الرياضية، لمعرفة الوظائف التي يمكن للخريجين العمل فيها، وفق هايدي سيد، كابتن مركز رياضي، وخريجة كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج.

وظائف متنوعة لخريجي كليات التربية الرياضية

تقول هايدي، إن أبرز الوظائف التي تقدمها كلية التربية الرياضية لطلابها المتفوقين طوال سنوات الدراسة، هي مهنة التدريس داخل صرح الكلية، ثم يأتي بعدها الالتحاق بالمراكز والنوادي الرياضية، ثم يصبح الطالب فيما بعد مدربا أو حكم كرة قدم، أو مدربا رياضيا في المدارس.

وأشارت إلى سوق العمل لخريجي كلية التربية الرياضية لا يتوقف عند هذا الحد، بل يمكن للخريج أن يصبح معالجا طبيعيا، أو مساعدا لطبيب علاج طبيعي، ومدربا فسيولوجيا، بعد دراسة التخصص ذاته، طوال سنوات الدراسة، فضلا عن أنه يمكن أن يصبح أخصائي تأهيل وإصابات مع الفرق الرياضية المختلفة، وأخيرا العمل مدرب لذوي الاحتياجات الخاصة.