اعتماد نتيجة كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس.. 244 خريجا

اعتمد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اليوم، نتيجة كلية التربية الرياضية الدفعة الثالثة من خريجي الكلية، التي ضمت 244 خريجًا من الشباب والفتيات.

وهنأ رئيس جامعة قناة السويس، الخريجين في بيان رسمي، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية، مطالبًا إياهم بصقل معارفهم وتنمية مهاراتهم، من خلال الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بالكلية.

24 طالبًا حصلوا على تقدير جيد جدًا

وقال «مندور» إنّ الامتحانات هذا العام، حصل فيها 24 طالبًا على تقدير عام جيد جدًا، و151 طالبًا على تقدير عام جيد، و68 طالبًا حصلوا على تقدير عام مقبول، مشيرًا إلى أنّ الإحصائية التفصيلية لكل برنامج، تضمنت 50 طالبًا وطالبة، حصلوا على تقدير عام مقبول، وطالبان حصلا على تقدير عام جيد جدًا، و42 طالبًا حصلوا على تقدير عام جيد ببرنامج الرياضة المدرسية، و16 طالبًا بتقدير عام جيد جدًا، و61 طالبًا بتقدير عام جيد في برنامج التدريب الرياضي، فيما حصل 17 طالبًا وطالبة على تقدير عام مقبول، و6 طلاب على تقدير جيد جدًا في برنامج الإدارة الرياضية.

أسماء الأوائل في كلية التربية الرياضية

وأعلن الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية بجامعة القناة، أسماء الطلاب العشر الأوائل، التي جاءت كالتالي:

المركز الأول: بسنت عبد السميع محمد.

المركز الثاني: فيروز عبد المقصود الصباحي.

المركز الثالث: زهرة أحمد عبد المنعم.

المركز الرابع: علياء حسن محمد.

المركز الخامس: مارتينا هاني نصحي.

المركز السادس: حازم محمد سليم.

المركز السابع: حسن مصطفي حسن.

المركز الثامن: دينا جمال عبد الناصر.

المركز التاسع: آلاء غريب صالح.

المركز العاشر: محمود محمد محمود.