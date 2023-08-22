سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك استقرارًا ملحوظًا مع بداية التعاملات، إذ تراوح سعر الشراء بين 33.37 و 33.83 جنيه والبيع بين 33.64 و34.13 جنيه، بحسب بيانات أسعار العملات في المواقع الرسمية للبنوك.

وفيما يلي سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو في البنك المركزي المصري بالنسبة للشراء 33.60 جنيه، و33.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 33.50 جنيه الشراء، و33.67 جنيه البيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر 33.43 جنيه للشراء، و33.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي الكويتي 33.50 جنيه الشراء، و33.75 جنيه البيع.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB بـ33.53 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.