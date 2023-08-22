تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك على الأسعار المعلنة، أمس الاثنين، من خلال الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في البنوك 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك مصر يبلغ 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.