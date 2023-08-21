«حقق حلمك».. تفاصيل القروض الشخصية بدون ضمان من البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري، عددًا مختلف من القروض من بينهم القرض الشخصي النقدي بدون ضمان سواء للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام أو العاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول أو العاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة للبنك، والعاملة بالبنوك.

العاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام

وبحسب جدول برامج التمويل لأغسطس 2023، من البنك الأهلي تكون مدة القرض للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام تصل إلى 4 سنوات، ومبلغ القرض يصل إلى 200 ألف جنيه، ويوفر تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا، وبدون ضامن.

الشروط والمستندات

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 شهور بحد أقصي وبقيمة 25 جنيه بحد ادنى.

- ألا يقل عمر المقترض عن عمر 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

العاملين بشركات قطاع البترول والغاز

وبالنسبة للعاملين بشركات قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ضمن الهيئة العامة للبترول، تصل مدة القرض إلى 4 سنوات ومبلغ القرض يصل إلى 500 ألف جنيه، ويشمل تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا وبدون ضامن.

الشروط والمستندات

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 أشهر بحد أقصي وبقيمة 25 جنيهًا بحد أدنى.

- كشف حساب بنكي.

- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.

العاملين بالشركات المتعددة الجنسيات

وعن القروض للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة للبنك، مدة القرض تصل إلى 5 سنوات، ومبلغ القرض يصل إلى 750 ألف جنيه، وأيضًا تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا، وبدون ضامن.

الشروط والمستندات

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري .

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 شهور بحد أقصى وبقيمة 25 جم بحد أدنى.

- كشف حساب بنكي

- آلا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا في نهاية التمويل.

العاملين بالبنوك

مدة القرض تصل إلى 10 سنوات، ومبلغ القرض يصل إلى مليون ونصف جنيه، ويوفر البنك تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا وبدون ضامن.

الشروط

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- صورة بطاقة الرقم القومي الساري مثبت بها الوظيفة.

- فاتورة كهرباء حديثة لم يمض على تاريخها 3 أشهر بحد أقصي وبقيمة 25 جنيه بحد أدنى.

- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية التمويل.