الدول العربية المشاركة في قمة بريكس.. تنظمها جنوب أفريقيا

تنطلق قمة بريكس الـ15، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى دول الاقتصادات الناشئة الكبرى، وهي «البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا»، ومن المقرر أن تبدأ اليوم وتستمر حتى 24 أغسطس بعد غد الخميس.

ويشارك في قمة بريكس عدد كبير من الدول حول العالم، بالإضافة إلى الدول العربية المشاركة، إذ يجتمع رؤساء وقادة البرازيل والصين والهند وجنوب إفريقيا، وهي الدول المشتق منها اسم القمة، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء حتى الخميس من هذا الأسبوع تحت شعار «بريكس وإفريقيا».

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، صرحت دولة جنوب أفريقيا بأن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى قمة بريكس بجانب الدول العربية المشاركة، حيث قدّمت ما يقرب من 23 دولة طلبات رسمية لذلك.

الدول العربية المشاركة في قمة بريكس

وتمثّل قمة بريكس في الوقت الحالي نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، و42% من سكّان العالم، وتتمثل الدول العربية المشاركة في قمة بريكس، في الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية بالإضافة إلى البحرين والكويت وفلسطين، مع عدم اهتمام المغرب بطلب المشاركة.

قمة بريكس

يذكر أن منذ تأسيس قمة بريكس عام 2009، تهدف دول القمة إلى التحول لقوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية، إذ واجهت دول الأعضاء عقبات كثيرة في تحقيق هذا الحلم، لكن دول القمة قطعت أشواطاً لا بأس بها لعرض نفسها كقوة عالمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.