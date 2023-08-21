انطلاق قمة بريكس غدا.. 40 دولة تناقش ملفات مهمة أبرزها «الأعضاء الجدد»

تستضيف جنوب إفريقيا، غدا الثلاثاء، قمة بريكس في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، حيث تناقش جملة من الملفات بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة دول المجموعة التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

قمة بريكس و مجموعة السبع الصناعية

ومنذ تأسيس مجموعة بريكس في عام 2009 تسعى الدول الأعضاء للتحول إلى قوة اقتصادية عالمية على غرار دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، حيث وقفت عقبات كثيرة في وجه تحقيق هذا الحلم، لكن دول المجموعة قطعت أشواطا لا بأس بها لفرض نفسها كقوة عالمية.

ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك مصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية.

دول طلبت الانضمام إلى مجموعة بريكس

والدول التي طلبت الانضمام إلى بريكس رسميا هي: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنجلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.

كما تقترح دول أعضاء في قمة بريكس زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك، وبالفعل بدأت بعض دول «بريكس» في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.

وتحول اسم مجموعة «بريك» إلى «بريكس» في عام 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.