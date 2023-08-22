موجة حارة تضرب جليد جبال الألب.. اليوم الثلاثاء «أكثر سخونة»

مع استمرار تغير المناخ على كوكب الأرض، لم تترك درجات الحرارة المرتفعة مناطق الجليد وجبال الألب، إذ ارتفعت درجة حرارتها إلى ما فوق الصفر.

وقال خبيربيئي تابع للمجلس الوطني الإيطالي للبحوث، لكلاوديو تي، إن درجة حرارة سطح جليد جبال الألب وجميع المرتفعات ارتفعت إلى ما فوق الصفر، واصفا الحالة بأنها «حرجة جدا».

ارتفاع درجة جليد جبال الألب إلى ما فوق الصفر

ووفقا للصحف الإيطالية، أضاف الخبير، أن جليد جبال الألب والمرتفعات الايطالية ستشهد اليوم الثلاثاء أكثر الأيام سخونة، حيث سترتفع درجة الحرارة في بعض المناطق بمقدار 7 درجات مئوية فوق الصفر أي فوق المعدل الطبيعي، و1 درجات مئوية في المناطق الغربية لجبال الألب.

وارتفعت درجة الحرارة يوم السبت الماضي، بمرتفعات جليد مارمولاتا ضمن سلسلة جبال دولوميت الواقعة شمال شرق إيطاليا بحوالي 13 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدل الطبيعي، وذلك قد يتسبب في حدوث أضرار جسيمة، مثلما حدث خلال العام الماضي، بعد ارتفاع درجة الحرارة بحوالي 12.7 درجة مئوية، الذي ادي الي انهيار الجليد ومقتل 11 شخصا.

ارتفاع درجات الحرارة في إيطاليا

وفي الأسبوع الماضي، دخل الإعصار الإفريقي «نيرو» إيطاليا، الذي ساهم في رفع درجات الحرارة في مناطق وسط وشمال غرب إيطاليا إلى ما فوق الـ 40 درجة مئوية، ووفقا لتقديرات الأرصاد الجوية الإيطالية ستستمر تلك الموجة الحارة حتى يوم 26 أغسطس المقبل، مع وجود احتمالات بأن تكون آخر موجة حر هذا الصيف.