فيضان طيني مفاجئ بشوارع إيطاليا يثير فزع المواطنين.. ماذا حدث؟ (فيديو)

فاجأت فيضانات طينية عددًا من المواطنين الإيطاليين في بلدة باردونيكيا في شمال غرب إيطاليا، حيث ارتفع مستوى نهر ميردوفين وغمر الأراضي المحيطة بالطين والحطام، وتسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في الجبال القريبة في هذه الظاهرة الطبيعية، وفقًا لوكالة «أنسا الإيطالية».

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU