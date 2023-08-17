فيضان طيني مفاجئ بشوارع إيطاليا يثير فزع المواطنين.. ماذا حدث؟ (فيديو)

فاجأت فيضانات طينية عددًا من المواطنين الإيطاليين في بلدة باردونيكيا في شمال غرب إيطاليا، حيث ارتفع مستوى نهر ميردوفين وغمر الأراضي المحيطة بالطين والحطام، وتسببت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في الجبال القريبة في هذه الظاهرة الطبيعية، وفقًا لوكالة «أنسا الإيطالية».

Colata di fango a #Bardonecchia (TO): prosegue il lavoro di 50 #vigilidelfuoco per attività di ricerca eventuali dispersi e per la rimozione di detriti dalle strade. Istituito un posto di comando avanzato per la gestione del soccorso [#14agosto 9:45] pic.twitter.com/8pcYE7dboU — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 14, 2023

120 شخصا يغادرون منازلهم بسبب الفيضانات

ووفق الوكالة الإيطالية، فتم تسجيل لحظات من الهلع في مقاطع الفيديو التي أظهرت المواطنين يتفاجؤون بالأمواج التي تغمر الشوارع، وأفاد الصليب الأحمر الإيطالي أن حوالي 120 شخصًا اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات وتم توفير مأوى لهم في مراكز رياضية وفنادق مخصصة، كما تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ 6 أشخاص آخرين كانوا عالقين في مقطورة غمرتها المياه في النهر.

وذكر بيان رسمي مفصل صادر عن السلطات الإيطالية، أن مركز شرطة باردونيكيا كان من بين المباني التي تعرضت لأكبر أضرار جراء الفيضانات، وتم تسجيل خمسة أشخاص في عداد المفقودين في البداية، ولكن فيما بعد تم العثور عليهم سالمين.

ضحايا جراء تسونامي المياه والوحل

وفي الوقت الحالي، لا يوجد تأكيد على وجود ضحايا جراء تسونامي المياه والوحل الذي اجتاح المدينة، وتم إجلاء حوالي 120 شخصًا فقط، بحسب ما ذكرته صحيفة «لاريبوبليكا الإيطالية».

وحذر حاكم بيدمونت، ألبرتو سيريو، من حجم الأضرار الهائلة، وأكد استمرار جهود رجال الإنقاذ في إزالة الطين والوحل الذي اجتاح الشوارع، وذلك في ظل تحذيرات من عواصف جديدة.