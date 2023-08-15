فيضانات كارثية في إيطاليا بعد انفصال جزء من جبال الألب (فيديو)

تسبب فيضان نهري ريو ميردوفين وفريجوس في بلدة باردونيكيا بـ تورينو الإيطالية، نتيجة انفصال جزئي بجيال الألب، ما دفع قوات الشرطة وفرق الإنقاذ إلى التدخل خلال الليل بعد فقدان العشرات من السكان، ونزوح أكثر من 120 شخصا.

انهيار طيني في إيطاليا يغطي السيارات ويغمر الشوارع بأكوام من الحطام

وأثر الانفصال الجزئي لجبل فريجوس بشكل أساسي على المنطقة الواقعة على طول طريق إيناودي، متسببا في فيضان كبير غطى السيارات بالكامل بالطين، وغمر الشوارع أكوام من الحطام، كما لحق بمركز الشرطة المحلي بأضرار جسيمة بالدور الأرضي، بالإضافة إلى تضرر أسطول المركبات كلياً، وطغت الانهيارات الطينية على كل شيء في مسارها، حيث اجتاحت لافتات الطرق والسيارات وحتى ملاجئ الحافلات، كما تضرر فندق «لا بيتولا» بشكل كامل.

#Bardonecchia L’ondata di acqua e fango che ha travolto il paese, per l'esondazione di un torrente, non ha provocato vittime, ma si stimano danni per 10 milioni. Richiesto lo stato d'emergenza dal presidente del Piemonte. Frane e smottamenti anche in Valle d'Aosta@ElenaBaiocco pic.twitter.com/rvWLoI7mUI — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 15, 2023

وقالت رئيسة الوزراء، الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إن الحماية المدنية ورجال الإطفاء تمكنوا من العثور على الأشخاص الـ5 المفقودين، معربا عن جهود الدولة المبذولة لتقديم أقصى قدر من المساعدة والدعم لسكان المنطقة.

إجراءات احترازية لمواجهة الفيضان الضخم في إيطاليا

وبحسب شبكة «سكاي تي جي 24« الأيطالية، أعلنت السلطات الإيطالية عن قطع إمدادات الغاز،في محاولة لتجنب الانفجارات التي قد تنتج عن الفيضان الكبير الذي اجتاح البلاد، بالإضافة إلى تجهيز مركز إنقاذ متقدم لإنقاذ المواطنين.

وقال رئيس الاتصالات في فرقة الإطفاء التابعة لمدينة تورينو، لوكا كاري، إنه جرى إنقاذ 6 أشخاص محاصرين على متن عربة في اتجاه مجرى النهر بسبب تدفق المياه.

واستمرت عمليات البحث والإنقاذ حتى الساعة 02:30 صباحا، ثم استؤنفت في الساعات الأولى من ظهر اليوم، كما أن الفنيين ورجال الإنقاذ يعملون بلا كلل منذ الليلة الماضية لإصلاح الأضرار الجسيمة التي سببها الانهيار الأرضي الذي ضرب مجرى فريوس في باردونيكيا، مع عدم توافر تقارير تشير إلى وجود مفقودين، فين حين يلا يزال حوالي 120 نازحا.

أقوال الشهود والمتضررين من الانهيار الطيني في آيطاليا

وقال مدير فندق «لا بيتولا»، فرانشيسكو توري، أحد أكثر المباني تضرراً في باردونيكيا، إنه رأى موجة عملاقة من الأعلى مليئة بالطين غطت جميع طوابق الفندق، ما دفع قوات الشرطة إلى إخلاء الفندق في الساعة 11 مساءً.

يذكر أن أصل تدفق الطين والحطام ناتج عن انفجار مائري في نقطة نائية ومحدودة للغاية في جبال وادي سوسا، بعد انفصال جزئي لجبل فريجوس الأعلى على الحدود بين إيطاليا وفرنسا.