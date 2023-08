فيضانات كارثية في إيطاليا بعد انفصال جزء من جبال الألب (فيديو)

تسبب فيضان نهري ريو ميردوفين وفريجوس في بلدة باردونيكيا بـ تورينو الإيطالية، نتيجة انفصال جزئي بجيال الألب، ما دفع قوات الشرطة وفرق الإنقاذ إلى التدخل خلال الليل بعد فقدان العشرات من السكان، ونزوح أكثر من 120 شخصا.

وأثر الانفصال الجزئي لجبل فريجوس بشكل أساسي على المنطقة الواقعة على طول طريق إيناودي، متسببا في فيضان كبير غطى السيارات بالكامل بالطين، وغمر الشوارع أكوام من الحطام، كما لحق بمركز الشرطة المحلي بأضرار جسيمة بالدور الأرضي، بالإضافة إلى تضرر أسطول المركبات كلياً، وطغت الانهيارات الطينية على كل شيء في مسارها، حيث اجتاحت لافتات الطرق والسيارات وحتى ملاجئ الحافلات، كما تضرر فندق «لا بيتولا» بشكل كامل.

#Bardonecchia L’ondata di acqua e fango che ha travolto il paese, per l'esondazione di un torrente, non ha provocato vittime, ma si stimano danni per 10 milioni. Richiesto lo stato d'emergenza dal presidente del Piemonte. Frane e smottamenti anche in Valle d'Aosta@ElenaBaiocco pic.twitter.com/rvWLoI7mUI