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زيلينسكي: الاجتماع مع الرئيس الصربي كان «صريحا ومثمرا»

كتب:

هانى حسن
01:13 م | الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه عقد اجتماعًا «صريحًا وصادقًا ومُثمرًا» مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش.

ونشر «زيلينسكي»، الذي يزور أثينا حاليًا، صورة له وهو يصافح «فوتشيتش» على تطبيق تيليجرام، وكتب تحتها «اجتماع صريح وصادق ومثمر مع رئيس صربيا»، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

احترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم الاعتداء على الحدود

وأضاف «حديث جيد بشأن احترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم الاعتداء على الحدود.. بشأن المستقبل المشترك لدولتينا في البيت الأوروبي الموحد، بشأن تطوير العلاقات بيننا». 

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بقلم هانى حسن