روسيا: يجب على الغرب فهم عدم جدوى خطة زيلينسكي للسلام

كشفت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، عن لقاء مع دول خليجية حول أوكرانيا، مبينةً أن هذا اللقاء لن يكون ناجحاً في ظل مساعدة الغرب المستمرة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ضمن ما يسمى ما بـ«خطة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسلام»، مشددة على عدم جدوى خطة الرئيس الأوكراني.

مبادرات عديدة لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

وتابعت زاخاروفا، بحسب وكالة الأنباء الروسية: «هناك الكثير من المبادرات المقترحة، نحن على تواصل مع الشركاء، أما بالنسبة للحدث الذي تقيمه دولة خليجية مؤخراً، فإنه إذا ساعد الغرب على إدراك عدم جدوى خطة زيلينسكي، فلن يكون عديم الفائدة».

متابعة دقيقة من روسيا رغم عدم المشاركة

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، قبل يومين، أن مسؤولين رفيعي المستوى من 30 دولة سيشاركون في اللقاء المقرر في أوائل أغسطس المقبل، ولم يتم دعوة روسيا، ولكنها تتابع الأمر عن كثب، وسيكون الاجتمع يومي 5 و6 أغسطس في عاصمة خليجية، بمشاركة الهند والبرازيل أيضاً.

محادثات بين واشنطن وأوكرانيا

تأتي القمة بعد إعلان مسؤول أوكراني أن البلاد بدأت مشاورات مع واشنطن، بعد الحصول على القنابل العنقودية، ومحاولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في ظل محادثات أعلن عنها مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، عبر تطبيق المراسلات تليجرام: «نبدأ محادثات مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع».