«زيلينسكي»: قرار هولندا والدنمارك بتسليم أوكرانيا طائرات F-16 «تاريخي»

وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قرار هولندا والدنمارك بتسليم طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16 إلى بلاده، بأنه «قرار تاريخي»، معرباً عن ترحيبه بالخطوة.

قرار ملهم للأوكرانيين اليوم

وقال «زيلينسكي»، خلال تفقد قاعدة جوية بمدينة آيندهوفن، في جنوب هولندا، اليوم الأحد، حيث تفقد طائرتين من طراز F-16، حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، وأضاف أن «القرار تاريخي وملهم» بالنسبة للأوكرانيين.

أمريكا تسمح بتسلم مقاتلات لأوكرانيا

وأعلنت هولندا والدنمارك، في وقت سابق أمس الأول الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على السماح لهما بتسليم طائرات إف-16 أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، حيث يُنظر إلى موافقة واشنطن على أنها دعم كبير لكييف.

تحالف لتدريب الطيارين الأوكرانيين

كما تشارك حكومتا هولندا والدنمارك في تحالف يعمل من أجل تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة المتقدمة، التي طالما ناشدت أوكرانيا الحصول عليها، لإضافة ميزة قتالية.