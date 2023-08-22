اليابان تبدأ تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط.. هل تمثل خطرا؟

أعلن مسؤولون يابانيون، اليوم، أن السلطات ستبدأ في إطلاق المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما إلى المحيط اليوم، بعد أشهر من القلق العام المتزايد والرد من العديد من الدول المجاورة، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن».

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إنّ السلطات ستمضي قدما في إطلاق المياه المعالجة «إذا لم تواجه أي عقبات»، وجاء هذا القرار بعد أن عقدت الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة هذه القضية.

تسونامي عام 2011

وتسبب الزلزال المدمر والتسونامي الذي ضرب اليابان عام 2011 في تلوث المياه داخل محطة فوكوشيما النووية بمواد شديدة الإشعاع، ومنذ ذلك الحين، تم ضخ مياه جديدة لتبريد الوقود في المفاعلات، في حين تسربت مياه الأرض ومياه الأمطار، ما أدى إلى ظهور المزيد من مياه الصرف الصحي المشعة.

معالجة المياه

وتمت حتى الآن معالجة كل هذه المياه العادمة، وتخزينها في خزانات ضخمة، لكن المساحة المخصصة لمياه التبريد آخذة في النفاد، وتقول السلطات إنها بحاجة إلى التخلص من المياه، لإخراج المحطة من الخدمة بأمان، ومن هنا جاءت خطة إطلاق المياه المعالجة في المحيط، والتي كانت مثيرة للجدل منذ البداية.

وكالة الطاقة الذرية: إطلاق المياه آمن

وفي يوليو الماضي، خلصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى أن خطة اليابان تتوافق مع معايير السلامة الدولية، وسيكون لها «تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة»، وهو ما كررته اليوم الثلاثاء بعد إعلان الحكومة، قائلة إن الخطة خضعت لسنتين مما وصفته «المراجعة التفصيلية».