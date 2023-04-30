كيشيدا: توافق ياباني مصري على أهمية حماية النظام الدولي

أكد رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، رفض بلاده للتهديدات باستخدام الأسلحة النووية في الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا، معتبراً أن مثل هذه التهديدات تهزز أسس النظام العالمي، وأضاف أن اليابان، باعتبارها الدولة الوحيدة التي تعرضت للقصف النووي، ترفض التهديد باستخدام الأسلحة النووية في أية نزاعات مسلحة.

تنسيق التعاون مع كوريا الشمالية

وأشار كيشيدا إلى اتفاقه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثاتهما اليوم الأحد، على أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وعدم القبول بتغيير أحادي الجانب للوضع القائم إينما كان في العالم، وكذا تنسيق التعاون مع كوريا الشمالية في قضايا السلاح النووي والصواريخ واختطاف المدنيين اليابانيين.

خطة جديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

ولفت إلى أنه اطلع الرئيس السيسي على الخطة الجديدة التي أعلنت مؤخرا في منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمنفتحة، مضيفا أنه «بالنسبة لمصر التي لديها قناة السويس، أهم شرايين نقل المواد، فمن المهم للغاية الاستخدام السلمي لمياه البحر وسلامة الملاحة البحرية، وستسمر اليابان في التعامل مع مصر في هذا المجال أيضا».

ونوه بأنه تم الاتفاق على التنسيق بشأن النسخة الثالثة من الحوار السياسي العربي الياباني في سبتمبر من العام الحالي، والمزيد من التعاون الثلاثي الياباني المصري الأردني، موضحا أن اليابان ومصر ليستا شريكتان على المستوى الثنائي فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي، ولذلك تم الاتفاق على رفع مستوى علاقة البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية.

واختتم رئيس وزراء اليابان كلمته بالقول: «سنعمل مع الرئيس السيسي، الذي ينشط في معالجة العديد من القضايا، من أجل المساهمة في السلام والاستقرار والازدهار للمجتمع الدولي».