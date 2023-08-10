محلل سياسي: الصين قلقة من خسائر تصريف مياه فوكوشيما النووية في البحر

كشف الكاتب والمحلل السياسي الصيني إلهام لي، تفاصيل قلق الصين من تصريف اليابان لمياه مفاعل فوكوشيما الياباني في البحر، مشيرا إلى أنّ الشعب الصيني والشعوب المجاورة قلقة بشأن الخسائر المحتملة في المستقبل القريب والبعيد، وأنّ هذه المياة الملوثة نوويًا.

هناك دول عدة تتشارك في بحر اليابان

وأوضح إلهام لي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك عدة دول تتشارك في بحر اليابان، وأنّ هذه الدول قلقة من تصريف المياه الملوثة نوويًا في مياه بحر الصين، لافتًا إلى أنّ هذه أول مرة تتسرب فيها المياه الملوثة نوويًا إلى البحر.

وأشار إلى أنّ المنظمات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول عبّرت عن قلقها من هذه المياه الملوثة، مشددًا على أنّ هذا الفعل يُمثّل خسارة طويلة المدى وأنّ الكثيرين قلقين من إمكانية تسرب هذه المياه مستقبلًا، ما يُسبب خسارة للإنسان وللكائنات البحرية والنباتات.

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وأكد أنّ هناك قلقًا واسع في كثير من الدول في آسيا وعدد من الدول البعيدة عن بحر اليابان بسبب تصريف هذه المياه في البحر.