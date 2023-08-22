«القاهرة الإخبارية»: مجلس السلم والأمن يعلق مشاركة النيجر في أنشطة الاتحاد الأفريقي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قرر التعليق الفوري لمشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد.

رفض أي تدخل خارجي من قبل أي دولة خارج القارة

وأضاف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أنه يرفض أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في أفريقيا، وأنه يدعم إجراءات إيكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

وتابع أنه يدرس قرار إكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، والمفوضية الأفريقية ستقيم تداعياته، وناشد الدول الأعضاء بالاتحاد الامتناع عن أي عمل من شأنه منح شرعية للمجلس الانتقالي بالنيجر.