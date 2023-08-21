رئيس وزراء مالي: تدخل إيكواس في النيجر يؤدي لانهيار التحالف

أعلن رئيس وزراء مالي شوجيل مايجا، أن تدخل إيكواس عسكريا في النيجر يؤدي لانهيار المجموعة، مؤكدا أنه على قادة إيكواس ضبط النفس وعدم اتخاذ القرار بالتدخل العسكري في النيجر بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الإثنين.

أكثر من مليوني طفل في النيجر يحتاجون مساعدات إنسانية

بدورها، كشفت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من مليوني طفل في النيجر بحاجة لمساعدة إنسانية، وسط وجود مساعدات عالقة على المعابر في النيجر خاصة على الحدود مع بنين غرب القارة السمراء.

استيلاء مجموعة ضباط على الحكم

وتعاني النيجر من أزمة سياسية بعد إعلان عدد من الضباط الاستيلاء على الحكم نهاية يوليو الماضي، وعزل الرئيس محمد بازوم من الحكم وسط رفض غربي وكذلك تحالف دول غرب إفريقيا «إيكواس» لهذا الأمر والمطالبة بإعادة الرئيس مرة أخرى للحكم.