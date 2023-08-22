قمة البريكس 2023.. تعزيز التعاون والاعتماد على العملات المحلية

تشهد الساحة الدولية تجمعات ولقاءات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وتحقيق الاستقرار العالمي في مختلف المجالات، ومن بين هذه اللقاءات الهامة تأتي قمة مجموعة البريكس 2023، والتي تعقد اليوم في جنوب إفريقيا، تحمل معها أوجه اهتمام وتطلعات كبيرة من قبل الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على حد سواء.

تأسست مجموعة البريكس من «البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا» على أسس من التعاون الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول الناشئة، وتطورت لتصبح منبرًا لمناقشة القضايا العالمية الهامة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجموعة متنوعة من المجالات، وذلك بحسب صحيفة واشنطن بوست.

قمة البريكس 2023 نقطة تحول استراتيجية

تعتبر قمة البريكس 2023 نقطة تحول استراتيجية، حيث تجمع قادة هذه الدول لبحث التحديات والفرص التي تواجه العالم في الوقت الراهن، تأتي هذه القمة في سياق تطورات عالمية متسارعة، تشمل التغيرات الاقتصادية والسياسية والتحديات الأمنية، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتضع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في موقع مهم لتقديم رؤى وحلول لهذه التحديات.

قمة البريكس 2023 تعزز التعاون

تسعى قمة البريكس 2023 إلى تعزيز التعاون وتبادل الآراء بين الدول الأعضاء حول موضوعات متعددة تشمل الاقتصاد والتجارة والتنمية المستدامة والأمن الدولي، ومن المتوقع أن تتناول القمة قضايا هامة مثل الصراعات الإقليمية، وتغير المناخ، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، علاوة على التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملة المحلية، عوضا عن الدولار الأمريكي.

وباعتبارها قوى اقتصادية وسياسية ناشئة، تحمل دول البريكس مسؤولية كبيرة في تعزيز الاستقرار العالمي والتعاون الدولي، ومن خلال هذه القمة، يمكن أن تسهم مجموعة بريكس في صياغة مستقبل أفضل، وتطلع الأنظار إلى قمة البريكس 2023 بترقب كبير، حيث يُتوقع أن تسفر عن مخرجات مهمة مثل اتفاقات تبادل تجاري مشترك وتوسيع العضوية.