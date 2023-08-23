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«الإفتاء» توضح عظم أجر الحلم والرفق.. «صفتان يحبهما الله»

كتب:

رؤى ممدوح
07:18 ص | الأربعاء 23 أغسطس 2023
تعبيرية

تعبيرية

أوضحت دار الإفتاء المصرية عظم أجر صفتي الرفق والحلم، لافتة إلى أنّ الله تعالى يحب الرفق، وذلك لما رواه الترمذي وقال: حسنٌ صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أُعطي حظه من الرفق، فقد أُعطي حظه من الخير، ومن حُرم حظه من الرِّفق، فقد حُرم حظه من الخير»، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أُخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرُم عليه النار؟ على كُل قريب هين سهل».

وأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنّ عظم صفتي الرفق والحلم بـ3 أمور وهي كالتالي:

- يدخل من تحلى بتلك الصفتين الجنة.

- من اتصف بهما فإنه قادر على أن يجعل كل شيء موزوناً.

- الرفق والحلم خلقين يحبهما الله تعالى.

دليل محبة الله لصفتي الرفق والحلم

ودليل محبة الله لصفتي الرفق والحلم قوله تعالى: "وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" [آل عمران:134]، وقال تَعَالَى: "وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ" [الشورى:43].

 

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