كيف تحجز موعدا لطلب فتوى شفهية من دار الإفتاء؟

الرد على تساؤلات الفتاوى وبعض الأمور الدينية الشائكة، يتطلب وجود شخص معني بالأمر، وهو ما أتاحته دار الإفتاء المصرية لتيسير الأمر على المواطنين والحصول على الفتوى بشكل صحيح، دون الوقوع فريسة للفتاوى غير المبنية على أسس دينية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية حجز فتوى مسبقة، كما يلي.

حجز فتوى مسبقة

وفق توجيهات مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، مُتاح الحجز المسبَّق للمواعيد لطالبي الفتوى الشفهية من خلال بوابتها الإلكترونية.

وتهدف هذه الخدمة إلى راحة المستفتين وتقليل أوقات الانتظار والحد من أوقات تكدس الزوار، ومساعدة المستفتي القادم من أماكن بعيدة للحصول على طلبه من أول زيارة.

وتتيح هذه الخدمة لطالبي الفتوى اختيار الموعد الملائم لهم ولظروفهم الخاصة وتمكنهم من تغيير الموعد أو إلغائه.

وللوصول لخدمة الحجز المسبق يتم الدخول على البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية على الرابط التالي: dar-alifta.org، ثم الدخول لخدمة حجز موعد من الصفحة الرئيسية؛ ويمكن من خلال النافذة إدخال البيانات لحجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء.

ويمكن تحديد الموعد الذي يحضر فيه طالب الفتوى إلى مقر دار الإفتاء المصرية في الموعد المحدد بكل سهولة ويسر للحصول على إجابة لأسئلته.

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت في وقت سابق، خطوات حصول المواطن على فتوى موثقة «مكتوبة»، إذ يمكن التواصل مع الإدارة العامة للفتوى عن طريق الحضور إلى أحد مقرات دار الإفتاء في القاهرة والإسكندرية وأسيوط، أو الاستعلام تليفونيا عن طريق الخط الساخن.