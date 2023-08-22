مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، وفدًا ضم السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعددًا من أعضاء المجلس خلال زيارتهم مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

جولة تفقدية في مركز إصلاح العاشر من رمضان

وقام الوفد الزائر بجولة تفقدية لعدد من المنشآت، شملت المركز الطبي المجهز بأحدث المعدات الطبية، واطلع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنزيلات، كما تفقد أماكن الأنشطة الرياضية المتنوعة بالإضافة إلى (المطبخ – مبنى التأهيل والتعليم الفني، ويضم قاعة الرسم والمشغولات اليدوية والمكتبة، ومبنى روضة الأطفال للنزيلات الحاضنات وأطفالهن).

وشاهد الوفد غرف إعاشة النزيلات، للتأكد من توفير الخصوصية اللازمة لهن، وناقش النزيلات حول أوضاعهن المعيشية ومعاملتهن من قبل إدارة المركز وتلقيهم أوجه الرعاية المختلفة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، وعدم وجود كاميرات داخل غرف الإقامة، واقتصار وجودها في الممرات، بمواقع تضمن تأمين وسلامة النزيلات.

واختتم الوفد زيارته بتفقد مصنع الملابس الجاهزة، ومشاهدة المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء بالمجمع الأمني، مصنعي «البلاستيك، تعبئة زيت الطعام» – المجزر الآلي «الداجني – الحيواني» المشروعات الزراعية المكشوفة والصوب.

اهتمام الداخلية بالجانب النفسي لنزلاء مركز الإصلاح

وتركت الزيارة أثرًا طيبًا لدى الوفد الزائر، وأشادوا باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسي والمجتمعي للنزلاء، لما شاهدوه من نموذج في إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل وإصلاح وتصحيح مسار النزلاء لدمجهم في المجتمع.