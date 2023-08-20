عضو لجنة العفو الرئاسي: مصر حصلت على إشادة دولية بملف حقوق الإنسان

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي إنّ التقارب يزداد بين الحكومة والقوى السياسية بجميع أطرافها وتوجهاتها كل يوم، وهذا شيء إيجابي وأساسي من أجل الوصول للجمهورية الجديدة، ونعيش فيها بشكل يحترم الإنسان وحقوقه ويسمح بالاختلاف وتبادل الآراء بشكل ديمقراطي.

مصر تتخذ القرار بناءً على المصلحة الوطنية

وأضاف في حواره على القناة الأولى: «مصر تتخذ القرار بناءً على المصلحة الوطنية، وليس أي تدخل أو ضغوط، وهذه أهم سمة في إدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى في الأمور الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعمل الدولة المصرية لمصلحتها ومصلحة شعبها ومصلحة الدولة الوطنية».

مصر حصلت على إشادة دولية بما يحدث فيها

وأشار إلى أنّ الدولة لا تخضع لأي ضغوط أو توجهات أو إملاءات خارجية، مشيرًا إلى أن مصر حصلت على إشادة دولية بما يحدث فيها على مستوى ملف حقوق الإنسان.

وأكد أن حقوق الإنسان في العالم أصبحت الكارت التي يتم اللعب به ضد مصالح وإرادة ومستقبل الدول، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أشاد بالتطور الذي حدث في هذا الملف بمصر، كما أشاد بلجنة العفو وإنجازاتها.

لجنة العفو الرئاسي سياسية

وواصل: «نحن لجنة سياسية لا علاقة لها بالقضايا الجنائية أو قضايا أخرى، وأي مواطن لديه قضايا سياسية يمكنه التوجه إلى لجنة العفو، بشرط ألا يكون تورط في أي أعمال عنف أو تخريب أو ينتمي إلى أي جماعة إرهابية، كما أننا نعمل على قضايا الغارمين والغارمات».