عضو بـ«النواب»: لجنة العفو الرئاسي دليل على اجتهاد الدولة لتعزيز حقوق الإنسان

قال النائب عبدالباقي تركيا عضو مجلس النواب، إنَّ لجنة العفو الرئاسي لها دور كبير في المجتمع المصري خلال تلك الفترة، ومع زيادة قوائم العفو التي تصدر عن اللجنة، يزيد أثرها الإيجابي في المجتمع المصري عامة والصعيد السياسي خاصة.

خطوة إيجابية في إطار بناء الجهورية الجديدة

وأوضح عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ في كل مرة يتمّ الإعلان عن قائمة عفو جديدة، يكون المجتمع قد تمكّن من أن يخطو خطوة إيجابية جديدة في إطار البناء للجمهورية الجديدة، مؤكّدًا أنَّ لجنة العفو الرئاسي تلتزم بعدد من المعايير عند إعداد قوائم العفو، وهو ما يؤكّد مصداقية اللجنة وعدم استجابتها لأي شكل من أشكال الضغوط التي من الممكن أن تُمارس على اللجنة من أجل الإعفاء عن أسماء معينة وغيره.

دور لجنة العفو الرئاسي

كما لفت عضو مجلس النواب، أن دور لجنة العفو الرئاسي يعتبر خير دليل على اجتهاد الدولة المصرية وقيادتها السياسية، من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان، فضلًا عن أن تلك الجهود التي تبذلها اللجنة من حيث العفو ودمج المفرج عنهم، تؤكّد للمتربصين للدولة المصرية، أنَّ الديموقراطية حقيقية وليس مجرد شعارات، والدولة مصرّة على الوصول لأفضل صورة من صور حقوق الإنسان في مصر.

جدير بالذكر أنَّ لجنة العفو الرئاسي، أصدرت قائمة عفو منذ أيام، والتي جاءت تضم 30 اسم من المفرج عنهم، وعلى رأسهم الناشط السياسي أحمد دومة، وهو القرار الذي لاقى إشادات موسعة من قبل العديد من السياسيين والأحزاب.