وفاة هبة ربيع أشهر مريضة سرطان بالإسماعيلية.. «سنوات الألم انتهت اليوم»

سنوات طويلة من الألم عاشتها هبة ربيع، أشهر مريضة سرطان بالإسماعيلية، قبل وفاتها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في أحد المستشفيات، متأثرة بإصابتها بالمرض 4 مرات متتالية.

وفاة هبة ربيع أشهر مريضة سرطان بالإسماعيلية

وأعلن سامح عثمان، زوج «هبة»، على صفحته بـ«فيسبوك»، وفاة زوجته قبل ساعات قليلة، وسيتم تشييع جثمانها من مسجد المطافي بمدينة الإسماعيلية، ثم دفنها في مقابر الأسرة.

ونُقلت «هبة»، بحسب أصدقائها المقربين، من مستشفى جامعة قناة السويس لإحدى المستشفيات المتخصصة في علاج الأورام قبل أسبوع، ودخلت خلالها العناية المركزة بسبب تدهور حالتها، حتى توفيت صباح اليوم.

وكانت «هبة» خضعت لعدة عمليات جراحية قبل 10 سنوات بسبب المرض، ونجحت في التعافي منه، إلا أن المرض هاجمهما مرة أخرى، وتسبب في دخولها المستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية، حتى فارقت الحياة اليوم.

مساعدة مرضى السرطان وتوعية السيدات بالمرض

وكرّست «هبة» حياتها لمساعدة مرضى السرطان، وتطوعت في العديد من المبادرات الخاصة لتوعية السيدات والفتيات بمرض السرطان واكتشافه المبكر بعد إصابتها الأولى بالمرض، ودشنت مبادرة «سيدة الوردي» في الإسماعيلية.

كما نظمت العديد من الندوات التثقيفية في مراكز الشباب وجمعيات المجتمع المدني، حضرها المئات من السيدات بمدينة الإسماعيلية وقرى المراكز المختلفة.

صديقة هبة: كانت دائمة التطوع في أعمال الخير

وقالت سماح علي، أخصائية نفسية ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الإسماعيلية، وصديقة «هبة» المقربة على صفحتها بـ«فيسبوك»، «قلبي هبة خلاص ارتاحت، لله الأمر من قبل ومن بعد، راحت للي أحسن من الكل».

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن صديقتها كانت دائمة التطوع في الأعمال الخيرية، سواء القوافل الطبية لتوعية السيدات بمرض السرطان أو القوافل الخيرية لتوزيع الطعام والملابس على الأسر الأكثر احتياجا، كما وصفتها بأنها «كانت ملاك يمشي على الأرض، والجميع يحبها».