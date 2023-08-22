تنسيق معهد فني صحي الإسماعيلية المرحلة الثانية.. اعرف الحد الأدنى للقبول

أكدت وزارة التعليم العالي، أن معهد فني صحي الإسماعيلية، من بين المعاهد المتاحة لطلاب شعبة علمي علوم ضمن تنسيق المرحلة الثانية 2023، محددة نتيجة القبول بالعهد.

تنسيق معهد فني صحي الإسماعيلية المرحلة الثانية

وجاءت نتيجة تنسيق معهد فني صحي الإسماعيلية المرحلة الثانية، بمجموع 341.6 درجة بنسبة 83.3% للقبول في المعهد.

وتستعد وزارة التعليم العالي، بداية من يوم الخميس المقبل لاستقبال طلبات تقليل الاغتراب 2023 حتى الاثنين 28 أغسطس، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني لجميع الطلاب المرشحين في نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ونوهت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، بأنه بشأن التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، يسمح للطالب الذي جرى ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.